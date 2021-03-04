Прокуратура нашла 175 нарушений в уборке снега в Ставрополе

В Ставропольском крае опубликовали новые результаты проверок в сфере ЖКХ. Прокуратура выявила 175 нарушений, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Под проверку попали управляющие компании. В их обязанности входили меры по очистке крыш и придомовой территории от снега и льда.

- По результатам проверок, проведенных прокурорами районов Ставрополя с 15 февраля по 3 марта, в деятельности управляющих и обслуживающих организаций выявлены 175 нарушений закона, выразившиеся в непринятии мер к уборке придомовых территорий и крыш домов от снега и льда, - сказано в сообщении прокуратуры.

Были вынесены 58 представлений. Возбуждено 32 дела о правонарушениях, четыре должностных лица уже привлечены к ответственности. Помимо того, объявлены два предостережения.

- В рамках исполнения мер прокурорского реагирования управляющими компаниями в Ставрополе выполнены работы по очистке от снега 37 дворов, работы продолжаются. Кроме того, после вмешательства прокуратуры на сегодняшний день вывезено более 36 тысяч тонн снега, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка продолжается.