На Ставрополье с 5 марта стартует операция «Нетрезвый водитель»

С 5 по 9 марта на Ставрополье проведут операцию «Нетрезвый водитель».

В связи с длительными выходными днями, по всему региону в усиленном режиме будут проверяться водители на предмет вождения в состоянии опьянения. Тотальные проверки на трезвость пройдут не только в селах, но и на трассах федерального и регионального значения.

Рейды будут проводиться в круглосуточном режиме. Наряды будут выставляться вблизи питейных заведений. Такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить трагедии. Статистика прошлых лет показывает, что в начале марта фактов нетрезвого вождения фиксируется в разы больше.

Сначала года из транспортного потока сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции уже извлекли около 1500 водителей, которые управляли автомобилями пьяными или отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще около 150 человек уличены в нетрезвом вождении повторно.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем жителям и гостям региона сообщать в полицию о фактах нахождения граждан за рулем в нетрезвом виде.

Настал сезон празднований, и чтобы не омрачить его, и не подвергать свою и чужие жизни опасности – воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, воспользуйтесь такси или услугой «трезвый водитель».