В Ставропольском крае обнаружен город, в котором коронавирус не выжил

На Ставрополье смягчили часть ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Так, теперь родителям разрешено присутствовать на детских утренниках. Однако с условием соблюдения требований эпидбезопасности.

Еще сняли ограничение по 50-процентной заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том числе концертов, театральных постановок и других.

Полноценную работу также возобновляют парки культуры и отдыха. Все это говорит о том, что в нашем крае растет число выздоровевших от коронавируса.

Так, за сутки болезнь победили 191 человек. Число выздоровевших достигло 43810. Также за прошлый день коронавирусом заразились 120 человек.

Число заболевших достигло 47695. Выяснилось, что в нашем регионе есть город, в котром коронавирус не выжил.

Так, Лермонтов — единственный город на Ставрополье, в котором нет коронавируса. За все время пандемии COVID-19 выявили у шести человек, все они уже вылечились. Из хороших новостей: меньше всего заболевших — в Андроповском районе. Там всего 353 человек, за сутки не зафиксировано ни одного случая.

Напомним, что сейчас на Ставрополье активно идет вакцинация от коронавируса. По данным краевого минздрава, защитный укол от COVID-19 сделали более 67 тысяч человек.

Полностью привиты 33012 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1434 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 32015 человек, из них 1035 прошли вакцинацию накануне.