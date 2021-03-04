Самой молодой пенсионеркой Ставрополья оказалась балерина

Фото: пресс-служба Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю

На Ставрополье 744 711 получателей пенсии, из них 485 744 –женщины. Самая старшая пенсионерка края отпраздновала 105 лет, а вот самой молодой получательнице пенсии по старости всего 41 год, она – была артисткой балета.

Среди получательниц пенсий 1 545 женщин бывших военнослужащих, поэтому они празднуют не только 8 марта, но и 23 февраля.

Интересно, что на Ставрополье проживает 61 пенсионерка с именем Марта, самой старшей из которых вот-вот исполнится 95лет.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова, 8 марта жителей нашего региона ждет благоприятная погода:

- 7 марта город накроет очередной холодный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега. Также усилится ветер. Синоптики обещают метель, туман, гололед. Снова грядет понижение температуры ночью. А вот 8 марта все будет уже не так уж и плохо. Ожидается небольшой снег, ночью, возможно, придется ждать усилие мороза до -3. А днем прогнозируется +5, без осадков, - прокомментировала Светлана Пьянова.