В Зольском районе Кабардино-Балкарии установили 10 тысяч «умных» счетчиков

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» завершили установку почти 10 тысяч «умных» счетчиков в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Напомним, в республиках Северного Кавказа осенью прошлого года стартовала комплексная программа снижения потерь, предусматривающая внедрение интеллектуальной системы учета: установку «умных» счетчиков и реконструкцию ветхих сетей.

Работы, официально рассчитанные в рамках этого проекта до 2024 года, энергетики завершили в Зольском районе за 5 месяцев. Интеллектуальная система учета энергокомпанией прежде всего внедряется в тех районах республик СКФО, где отмечен наиболее высокий уровень потерь электроэнергии. Зольский район КБР - один из тех, где проблема была обозначена наиболее остро.

По оценкам специалистов, в Зольском районе уже зафиксированы первые эффекты от внедрения интеллектуальной системы учета. Только за три месяца (с ноября 2020 года по февраль 2021 года) в сравнении с аналогичным предшествующим периодом удалось снизить потери почти на 170 тысяч кВт.ч.

Отметим, потери энергоресурса чаще всего являются следствием хищений энергоресурса недобросовестными потребителями, а также несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов. А это напрямую влияет на качество и надежность энергоснабжения всех потребителей, поскольку в том числе приводит к скачкам напряжения и возможным отключениям энергоснабжения.

Именно поэтому сокращение потерь электроэнергии - одна из приоритетных задач для энергетиков. Чтобы снизить уровень потерь энергоресурса, энергетики ежегодно проводят реконструкцию линий электропередачи, модернизируют подстанции, совершенствуют систему учета электроэнергии.