Новый медицинский центр «Инвитро» в Ессентуках предлагает более 2000 лабораторных исследований, а также врачебные услуги

График работы: по будням с 7:00 до 19:00 и в субботу с 07:30 до 15:00, воскресенье – выходной день

В Ессентуках по адресу улица Октябрьская, дом 458 начал принимать пациентов новый медицинский центр «Инвитро». Он предлагает более 2000 видов лабораторных исследований и врачебные услуги.

Прием ведут врачи-специалисты: терапевт, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог и педиатр, также доступна функциональная диагностика и УЗИ.

Подключив бесплатное SMS-уведомление, вы оперативно узнаете о готовности результатов исследований, а получить их можно удобным способом на выбор: по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru или в медицинском офисе. Персональные данные пациентов строго конфиденциальны.

График работы: по будням с 7:00 до 19:00 и в субботу с 07:30 до 15:00, воскресенье – выходной день.

Запись к врачу доступна по телефону: 8 (938) 349-61-20.

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