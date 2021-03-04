В Ессентуках в медицинском центре «Инвитро» до 21 марта действует скидка 20% на все исследования

Прием ведут врачи-специалисты: терапевт, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог и педиатр, также доступна функциональная диагностика и УЗИ

До 21 марта 2021 года в новом медицинском центре «Инвитро» в Ессентуках будет действовать скидка 20% на все лабораторные исследования. Также до 31 марта будет действовать скидка 30% на первичную консультацию врача-гинеколога и врача-терапевта.

Обратиться в любой медицинский офис «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача.

Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и принимается в любой поликлинике на территории страны.

Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы.

Напомним, в Ессентуках по адресу улица Октябрьская, дом 458 начал принимать пациентов новый медицинский центр «Инвитро».

Новый медицинский офис предлагает более 2000 видов лабораторных исследований и врачебные услуги. Прием ведут врачи-специалисты: терапевт, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог и педиатр, также доступна функциональная диагностика и УЗИ.

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График работы: по будням с 7:00 до 19:00 и в субботу с 7:30 до 15:00, воскресенье – выходной день (подробнее)