Три тысячи автомобилистов Ставрополья получат госсубсидии для перехода на газ

Автозаправка Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в онлайн-формате встретились руководство министерства энергетики России и министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Шульженко рассказал о предстоящем увеличении количества автомобилей на метане. Три тысячи владельцев авто перейдут на газ в ближайшие несколько лет.

Размер субсидирования составит 80 миллионов рублей. Их направят в центры по переоборудованию, а после они уже предоставят соразмерную скидку клиентам.

Период субсидирования - два года, с 2021 по 2022.

Отметим, переход с бензина на метан обусловлен многими причинами. Конечно, в первую очередь это забота об этологии - метан из-за своего природного происхождения безвреден для окружающей среды. Также метан существеннее дешевле пропана и бензина.