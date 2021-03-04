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Общество

Три тысячи автомобилистов Ставрополья получат госсубсидии для перехода на газ

Субсидии получат центры по переоборудованию автомобилей, а водители - скидку
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Автозаправка

Автозаправка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в онлайн-формате встретились руководство министерства энергетики России и министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Шульженко рассказал о предстоящем увеличении количества автомобилей на метане. Три тысячи владельцев авто перейдут на газ в ближайшие несколько лет.

Размер субсидирования составит 80 миллионов рублей. Их направят в центры по переоборудованию, а после они уже предоставят соразмерную скидку клиентам.

Период субсидирования - два года, с 2021 по 2022.

Отметим, переход с бензина на метан обусловлен многими причинами. Конечно, в первую очередь это забота об этологии - метан из-за своего природного происхождения безвреден для окружающей среды. Также метан существеннее дешевле пропана и бензина.

Экология