Житель Петровского района получил приговор за неудачную взятку сотруднику МВД

Взятка Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным прокуратуры Петровского района, она согласилась с государственными обвинениями по вопросу неудавшейся взятки сотруднику МВД.

Подсудимый - житель Ставрополья, который хотел дать взятку сотруднику органов за его покровительство. Взяточник обещал каждый месяц платить по 25 тысяч рублей, а взамен сотрудник службы закрывал бы глаза на нелегальную продажу алкоголя.

Однако, служащий денег не взял, отослал просящего и направил сообщение в дежурную часть МВД. А после подсудимому предъявили гособвинения.

В суде он полностью признал вину и получил штраф 750 тысяч рублей. Пока что приговор не вступил в силу, обвиняемый может подать апелляцию.