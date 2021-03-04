В Кочубеевском округе волонтеры начали акцию «Вам, любимые» к 8 марта

Тюльпаны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным управления по информационной политике правительства Ставропольского края, 4 марта волонтеры вышли на улицы села Кочубеевского и поздравили женщин с Международным женским днем.

- Мужчины вышли на улицы, чтобы вручить односельчанкам цветы, шарики и открытки. Тёплые слова и праздничное настроение - стали отличным подарком для дам, - заявили в управлении информполитики.

Им вручили цветы, воздушные шарики и открытки. Все это происходит в рамках ежегодной акции «Вам, любимые», которая продлится до 8 марта.