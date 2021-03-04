Жители Невинномысска останутся без света 5 марта

Отключение электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу в городе "в два захода" отключат электроэнергию по нескольким улицам. Так, с 8:00 до 12:00 света не будет на улицах Дачная, Социалистическая, Парковая и переулке Рыбацкий.

А в период с 13:00 до 14:00 с отсутствием электроэнергии столкнутся жители улиц Пугачева, Подгорного, Гагарина и Революционной.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, приостановка подачи электроэнергии связана с плановыми работами АО «НЭСК» на подстанции.

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Информацию об этом передает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю (подробнее о событии).