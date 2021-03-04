Суд отказал в лицензии мусоросжигательному заводу Пятигорска и отозвал их иск

Мусоропереработка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Пятигорска отказал мусоросжигательному заводу АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в выдаче обязательной лицензии. Такое решение огласили на заседании между предприятием Северо-кавказским межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Напомним, «ПТЭК» подал иск на ведомство из-за того, что оно не захотело переоформить лицензию завода на деятельность. Недавно изменились требования к работе подобных предприятий. Они должны пройти проверку технической и проектной документации, получить государственную экологическую экспертизу.

И по новым правилам завод не может получить лицензию.

- Мы не согласны с требованиями. В соответствии с нормами законодательства об экспертизе от 1995 года предусмотрена необходимость предоставления проекта только на новые технологии, технику и объекты. А мы продолжаем использовать то же оборудование, на котором и раньше проводили обезвреживание. Просто раньше это называлось обезвреживание, а теперь в норму законодательства вошло понятие утилизация. Но наш вид деятельности не менялся, - заявили в суде представители АО.

В ответ на это управление указало на то, что завод вообще не предоставлял экспертных оценок по возможности использования их оборудования для утилизации.

В итоге, суд в иске отказал, но «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» намерен обжаловать это решение.