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Общество

В Черкесске в халяльной колбасе нашли ДНК свиньи

Виновный понес наказание
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Черкесске обнаружили ДНК свиньи в полукопченной колбасе. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Специалисты взяли на пробу 75 килограммов колбасы "Горская Халяль" в гипермаркете. Продукция была отправлена в лабораторию на экспертизу.

- Как оказалось, в составе продукции присутствовало ДНК свиньи, хотя такой ингредиент не был заявлен производителем в составе на упаковке. Установленный факт говорит о нарушении требований сразу трех технических регламентов ЕАЭС, - сказано в сообщении управления.

Всю продукцию из гипермаркета изъяли. Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. В итоге ООО "Меркурий-3" было признано виновным. Предприятие заплатит за ДНК свиньи в колбасе 100 тысяч рублей.