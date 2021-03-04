На реализацию плана развития Кавминвод направят 45 млрд рублей

В пресс-службе министерства экономического развития России сообщили о намерении оформить план мер по развитию Кавказских минеральных вод.

- Минэкономразвития России совместно с правительством Ставропольского края проводит работу по подготовке отдельного плана мероприятий по развитию региона Кавказские Минеральные Воды. Итоговый план состоит из 25 мероприятий до 2026 года на общую сумму 45 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета - более 38 млрд рублей, - написано в сообщении пресс-службы.

Причиной такого решения стала привлекательность этого региона для туристов. По мнению экспертов из ведомства, турпоток надо наращивать и улучшать инфраструктуру городов.