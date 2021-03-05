Последние новости Ставрополя на 5 марта 2021: где вообще нет коронавируса и почему подорожала минералка

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 4 марта 2021 года в Ставрополе и крае.

Количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 ставропольцев достигло 67153 человека. Полностью завершили иммунизацию 33012 человек. Тем временем, общее число зараженных составило 47695, умерших - 1100.

В Ставропольском крае обнаружили город, в котором не выжил коронавирус. За все время пандемии новую инфекцию обнаружили только у шести человек, все они успешно вылечились.

На главной площади Пятигорска 5 марта откроется масленичный городок. Пожалуй, самый оригинальным из запланированных праздничных мероприятий станут «танцы на сковороде».

Объединения профсоюзов здравниц КМВ предупредили о росте цен на услуги. Каждая процедура подорожает минимум на 50 рублей, чтобы не повышать цены на путевки. Причина - реставрация и модернизация минералопроводов и, как следствие, подорожание минералки для санаториев на 7%.

Тем временем стало известно, что в развитие Кавминвод в ближайшие 5 лет вложат 45 млрд рублей.