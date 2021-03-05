На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

Шесть человек скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Число умерших достигло 1106. Также за сутки диагноз подтвердился у 154 жителей региона. Число зараженных достигло 47849.

Губернатор Ставрополья рассказал, что работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Всего на Ставрополье проведено почти 1 миллион 370 тысяч тестирований на коронавирус. Всем Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 44 тысячи человек. В том числе, за минувший день выписано и снято с медицинского наблюдения 267 пациентов.