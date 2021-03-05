В 2021 году в Ставропольском крае ремонт дорог продолжат с новыми технологиями

Кампания обновления дорог разворачивается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году часть дорог отремонтировали по старым технологиям, а с 2021 года будут широко использованы новые материалы.

Строители теперь используют стыковочные битумно-полимерные ленты и такие методы укладки покрытия как холодная регенерация и ресайклинг.

Эти методы позволят дорогам сохранять прочность покрытия значительно дольше.

НАПОМНИМ:

В Ставропольском крае отремонтируют 96 километров дорог за 548 миллионов

Такие данные представило министерство дорожного хозяйства и транспорта края (читать далее).