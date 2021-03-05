Крупнейшую инвестплощадку Ставрополья построят в центре Кавминвод

На встрече замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пришли к единому решению создать самый крупный инвестиционный центр в Ставрополье. Об этом сообщает администрация Железноводска.

Планируется строительство санаторно-курортный комплекс на 120,5 гектаров.

- 15 санаторных комплексов вместимостью почти в 6000 коечных мест обеспечат создание 4500 рабочих мест. В проекте также предусмотрено строительство 5 гостиничных комплексов, - сказано в сообщении пресс-службы мэрии Железноводска.

Напомним, в министерстве экономического развития России сообщили о намерении оформить план мер по развитию Кавказских минеральных вод. На это выделят 45 млрд рублей.

ОТМЕТИМ:

Здравницы Железноводска разработали программы реабилитации после коронавируса

Во время лечения восстанавливают нормальную работу легких (подробнее).