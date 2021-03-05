Два девичьих класса появились в Невинномысске

Как сообщает мэр Невинномысска Михаил Миненков в официальном Инстаграм-аккаунте.

Систему девичьих классов внедрят в школу №1. Это в целом 37 девушек 7 и 8 классов, которые будут больше уделять внимание гуманитарным предметам. В их числе этика и эстетика, два иностранных языка и основы психологии.

Также они будут заниматься конным спортом, плаваньем и фигурным катанием на выбор.

- Наша цель - не просто воспитать образованных, эрудированных девушек, но и помочь им найти своё место в жизни - как семейной, так и профессиональной. Наши ученицы мечтают стать журналистками, юристами, спортсменками. Они уже участвуют в соревнованиях, печатаются в журналах, - рассказала директор школы №1.