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Энергетик назвал климат Ставрополья подходящим для использования электрокаров

Внедрение системы электрокаров в Ставропольском крае имеет много преимуществ
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава электроэнергетического факультета СтГАУ Максим Мастепаненко заявил, что климатические условия всего Юга России и Северный Кавказ отлично подходят для массового перехода водителей на электрокары.

- У нас в среднем 260 дней в году солнечно. Потенциал однозначно есть, и серьёзный. Особенно в восточных районах, где бывает 45 градусов летом, - отметил Мастепаненко.

Напомним, ранее некоторые жители Ставрополя дали свою оценку новым автомобилям.

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