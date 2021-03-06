Последние новости Ставропольского края на 6 марта 2021: самый нелепый подарок к женскому дню, открытие девичьих классов и прогноз на ближайшие дни

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 6 марта 2021 года в Ставропольском крае.

Стало известно, какой будет погода на Ставрополье в ближайшие дни.

Нешуточные страсти кипели в селе Бурлацком. Мужчина решила подарить жене шубу на 8 марта. Ничего лучше, чем украсть ее, предварительно напоив хозяйку мехового изделия, ставрополец не придумал.

Количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 ставропольцев превысило 70 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию почти 36 тысяч человек. Тем временем, общее число зараженных составило 47849, умерших - 1106.

В Невинномысске открылись девичьи классы. 37 учениц 7 и 8 классов сосредоточатся на гуманитарных предметах. В программе - этика и эстетика, два иностранных языка, основы психологии, а также конный спорт, плаванье или фигурное катание - на выбор.

В Предгорном округе собрали гигантскую восьмерку, символизирующую не только наступающий Международный женский день, но и бесконечную благодарность за материнскую любовь и заботу. Посмотреть, как выглядит цифра 8 из 8000 бумажных цветов ручной работы, можно здесь.

6 марта в Ставрополе заработает первая в этом году ярмарка выходного дня. К 8 утра десятки товаропроизводителей со всего края привезут на площадку перед Домом торговли (ул. Доваторцев, 13) фрукты, овощи, колбасы, молочную продукцию, свежий хлеб, рыбу, мед, а также цветы, сувениры и домашний текстиль. Расписание ярмарок на весь март, а также информацию, как до них добраться, смотрите по ссылке.

Тем временем, хозяйки поделились секретами рецептов на грядущую Масленицу: какую брать воду для теста, как сделать, чтобы вареники не разварились раньше времени и как подавать блюда, чтобы было не только вкусно, но и интересно.