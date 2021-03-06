Работа Почты 8 марта 2021 года в Ставрополе: график на праздничные дни

Работа Почты 8 марта 2021 года в Ставрополе отклонится от привычного графика в связи с Международным женским днем.

Накануне, 7 марта, все отделения в стране закроются на час раньше, а 8 марта станет для них полноценных выходным днем. Эти правила не распространяется на круглосуточные отделения, но таких в нашем регионе нет - они функционируют только в Москве и Санкт-Петербурге.

Кстати, уже опубликован график выдачи пенсий и социальных пособий в марте в связи с праздничными днями.

Какая погода ожидается 8 марта в Ставрополе, читайте по ссылке.