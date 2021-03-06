На Ставрополье число больных коронавирусом выросло на 135 человек

Губернатор Ставропольского края рассказал, как за сутки изменилась ситуация с коронавирусом в крае. Так, число больных выросло на 135 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали почти 48 тысяч случаев заражения. В том числе 44 тысячи случая выздоровления. За последние 24 часа из-под медицинского наблюдения выписали еще 184 пациента. И 1112 летальных исходов. Еще шесть жителей края с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались накануне.

- Количество проведенных тестирований на COVID-19 также увеличилось за прошедшие сутки и достигло отметки 1 миллион 376 тысяч, - отметил глава Ставрополья Владимир Владимиров. - Чтобы избежать встречи с инфекцией по-прежнему важно соблюдать профилактические меры. Защитить свое здоровье поможет вакцинация.