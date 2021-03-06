Больные раком дети в больнице Ставрополя ждут книги в дар

В Ставрополе для маленьких пациентов детского отделения онкологии и гематологии в краевой больнице проводят благотворительную акцию «Книги – детям в больнице». Малыши и подростки проходят тяжелое длительное лечение. Для них новая книга, прочитанная родителем, имеет большое значение.

До 2 апреля любой может подарить ее отделению. Только новую – потому что иммунитет у деток ослаблен. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, передать книги можно партнерам акции. Это Ставропольская краевая детская библиотека имени Екимцева, Центральная городская библиотека, Краевая библиотека имени Лермонтова, сеть магазинов «Детское счастье», магазин «Книжный дом», книжный магазин «Князь Мышкин».