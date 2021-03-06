На Ставрополье около 133 тысяч жителей прошли карантин из-за коронавируса

В Ставропольском крае выполнили 1 млн 376 тысяч исследований на ковид. За последние сутки – 7200 тестов. Всего около 133 тысяч жителей прошли карантин, рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава СК. Под медицинским наблюдением остаются 8 тысяч человек.

- Лечение в стационаре получают 1414 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 179 – в тяжелом состоянии, в том числе 26 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 599 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - уточняют в ведомстве.