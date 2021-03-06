На Ставрополье 35% коек для больных ковидом остаются свободными

В Ставропольском крае почти полутора тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция получают лечение в стационаре. В том числе 179 больных в тяжелом состоянии, из которых 26 – на аппаратах ИВЛ. Сняли с наблюдения с начала пандемии 133 тысячи жителей Ставрополья. Как обстановка сложилась с коечным фондом рассказали в региональном Минздраве:

- В стационарах медучреждений свободны 35% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки также свободны на 55%.

Напомним, что за минувшие сутки в крае выявили 135 новых случаев заражения ковидом. И выздоровели еще 184 пациента. К сожалению, еще шестеро с коронавирусом за прошедшие 24 часа скончались.