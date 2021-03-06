В Ингушетии мужчина с металлоискателем нашел свою смерть

Фото с места трагедии: СКР по РИ

В Ингушетии проводится проверка после гибели 33-летнего мужчины. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, с металлоискателем он наткнулся на неизвестное устройство, убившее его. Пока известно, что нечто воспламенилось, и мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью. Он умер прям там, в поле.

- Проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментируют в надзорном ведомстве.