В Дагестане бывшая замдиректора школы предоставила в суд фальшивые доказательства

В Дагестане расследуется уголовное дело против 57-летней дительницы Карабудахкентского района, подозреваемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, в 2019 году во время рассмотрения дела в суде по иску женщины о восстановлении ее в должности заместителя директора школы она предоставила справку об обучении заочно на факультете начальных классов в вузе. Университет же эти данные не подтвердил, ее имени в приказах о зачислении не нашли.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в следственном комитете Дагестана.