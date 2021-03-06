Житель Махачкалы купил суррогатный алкоголь на 4,4 млн в КБР для сбыта в Дагестане

На жителя Махачкалы завели уголовное дело по статьям 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии) и 238 УК РФ (приобретение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как установили следователи, в конце января 2021 года подозреваемый купил суррогат в Кабардино-Балкарии, город Нальчик, на 4,4 млн рублей, чтобы затем продать в Дагестане.

- Противоправная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками правоохранительных органов на посту КПП в Новолакском районе, - комментируют в пресс-службе СКР по РД. - Незаконная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение.