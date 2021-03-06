ФК «Алания» одержал победу над омским «Иртышом»

Во Владикавказе завершился футбольный матч между командами северо-осетинской «Алании» и омским «Иртышом». Встреча прошла без болельщиков, потому что после массовой драки наказали не только главного тренера «Алании» Спартака Гогниева и полузащитника Хетага Хосонова, но и стадион «Спартак», где болельщики устроили беспредел.

Сегодняшняя игра прошла со счетом 1:0 без непосредственной поддержки фанатов. Единственный гол забил полузащитник «Алании» Давид Кобесов.

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