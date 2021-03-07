Пять человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На сегодняшний день коронавирус победили 44360 человек. А за последние сутки – 99 пациентов Фото: Александр АБРАМОВ

За последние сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 120 жителей. За вчерашний день жертвами болезни стали пять человек. Число умерших достигло 1117.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в нашем крае достигло 48104. Заболевшим оказывается медпомощь.

-Вакцинация на Ставрополье наращивает темпы, но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

На сегодняшний день коронавирус победили 44360 человек. А за последние сутки – 99 пациентов.