В Ставрополе 7 марта произошел пожар в многоэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

Инцидент случился 7 марта, в 04:38. В МЧС России по краю поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ставрополь на ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41/2, в 9- ти этажном доме.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было подтверждено горение, наблюдалось сильное задымление в многоквартирном доме.

Жильцов пришлось эвакуировать. Прибывшим на месте сотрудникам МЧС удалось спасти 25 человек. За медицинской помощью обратились два ставропольца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Ставрополью.

В 06:00 пожар ликвидировали на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 24 человека и 7 единиц техники,в том числе от МЧС России – 17 человек и 5 единицы техники.