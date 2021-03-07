На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 120 человек

На сегодняшний день всего сделано почти 1 миллион 384 тысячи тестов на коронавирус. По словам губернатора региона, заболевшим оказывается медпомощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 44,3 тысячи человек. В том числе, за прошедшие сутки выписано и снято с медицинского наблюдения 99 пациентов.

На сегодняшний день всего сделано почти 1 миллион 384 тысячи тестов на коронавирус. По словам губернатора региона, заболевшим оказывается медпомощь.

Однако ситуация все еще непростая, вирус по-прежнему опасен. За прошедший день в крае зарегистрированы новые летальные исходы.

Так, на Ставрополье скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился еще у 120 жителей края. Победить болезнь смогли 48104 человека.

- Вакцинация на Ставрополье наращивает темпы, но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких! – обратился губернатор Ставрополья к жителям края.