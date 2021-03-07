На Ставрополье СКР начал проверку по факту смерти мужчины в результате обрушения стены санатория

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Трагедия произошла 6 марта в городе Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Там произошло обрушение фрагмента стены здания санатория, которое находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружили тело одного из строителей, осуществлявших реконструкцию.

По данному факту следственный отдел начал доследственную проверку на предмет соблюдения требований безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. После проведения всего комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне эту ситуация прокомментировал губернатор Ставрополья:

- К сожалению, сегодняшний предпраздничный день в Кисловодске был омрачен трагическим происшествием. Обрушился фрагмент стены здания бывшего санатория 1930-х годов постройки, что на улице Володарского. Погиб человек. В отношении инвестора, в ведении которого находится объект, начаты контрольно-надзорные мероприятия со стороны краевых структур. Это строение — объект культурного наследия. Из-за технического состояния оно не используется уже много лет. В начале этого года здесь были начаты реставрационные работы. Все обстоятельства происшествия будут установлены. Ситуацию держу на контроле, - поделился Владимир Владимиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе 7 марта произошел пожар в многоэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ

Пришлось эвакуировать жильцов (подробнее)