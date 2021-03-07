В Дагестане 7 марта более 150 тысяч человек остались без света

Штормовой ветер в Дагестане привел к отключениям на электросетях, без электроснабжения остались более 150 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РФ.

- Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 151 200 человек, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, электроснабжение большинства потребителей восстановят к 15:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в воскресенье, 7 марта в наш регион вернутся метели, выпадет 1/8 месячной нормы осадков.

Температура рухнет почти на 20 градусов до минус двух, и в свой праздник представительницы прекрасного пола получат те самые «розы на морозе» из одноименного хита Ислама Итляшева, звучащего из всех маршруток страны.