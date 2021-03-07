На Ставрополье отложили строительство Кавминводского велотерренкура

Закупочные процедуры на строительство велотерренкура на Кавминводах отменены из-за изменения границ памятников природы. Об этом говорится в сообщении заказчика строительства. Решение об этом было опубликовано 5 марта.

Причиной стало то, что 1 марта 2021 года вступило в силу постановление правительства Ставрополья об изменении границ памятников природы краевого значения «Гора Бештау» и «Гора Змейка». Новые границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) теперь налагаются на границы строительства Кавминводского велотерренкура. А законодательство запрещает любое капитальное строительство в пределах ООПТ.

В связи с возникновением «обстоятельств непреодолимой силы» строительство Кавминводского велотерренкура за 2,7 миллиарда рублей отложили.

Напомним, что во время «Прямой линии» губернатор Ставропольского края ответил на вопрос «Комсомольской правды» про открытие на КМВ многокилометрового велотерренкура.

Наш корреспондент лично обкатала трассы, чем осталась довольна, но от противников проекта услышала большие опасения о возможном экологическом ударе по курорту. У главы региона «КП» спросила, существует ли какая-то опасность для Кавминвод и что он думает об идее вообще.

- Мы сделали проектную документацию, все экспертизы, провели общественные слушания, услышали просьбу общественников о независимом экологическом исследовании. Опасений нет. Мы лишь задействуем уже существующие дороги на Машуке и Бештау. Мне кажется, это проект будущего. Он принесет еще тысячи рабочих мест, привлечет бизнес. Моя мечта – сформировать единственный такой велотерренкур в мире! И провести у нас всемирный велочемпионат! Мнения «против» сбрасывать не будем. Ведем замеры и разъяснительную работу.