В Ставрополе в горевшей многоэтажке без электроснабжения остаются 180 квартир

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе этой ночью в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/2 начался пожар. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Там же и уточнили, что горела кладовка, площадь возгорания по предварительным данным - 30 кв.м. Сильное задымление пошло в подъезд. Горение ликвидировали, пожарные спасли 25 человек, эвакуировали 40.

Администрация Промышленного района развернула пункт временного пребывания людей на базе школы № 29, также был предоставлен подвижной пункт обогрева.

Временно перекрывали коммуникации, чтобы не допустить аварийной ситуации. Производится ремонт водосточной трубы, которая была повреждена огнем.

Сейчас специалисты решают вопрос о временной схеме подключения электроснабжения. Так как без него на данный момент остаются 180 квартир. Помещения проветриваются, на месте дежурят коммунальные службы. Специалисты устанавливают причины происшествия.

В эти минуты жильцы дома возвращаются в свои квартиры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за медицинской помощью обратились два ставропольца, постравдавших в этом пожаре.

В 06:00 пожар ликвидировали на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 24 человека и 7 единиц техники,в том числе от МЧС России – 17 человек и 5 единицы техники.