В Дагестане восстановили энергоснабжение 60% потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра

Последствия непогоды устраняют 97 бригад филиала «Дагэнерго»: 240 человек, 110 единиц спецтехники

К 13:00 в Дагестане восстановлено энергоснабжение 60% потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и устраняют локальные отключения в сети 6-10 кВ, спровоцированные порывистым ветром до 25-30 м/с.

К 13:00 специалистам удалось возобновить энергоснабжение порядка 60 % потребителей, оставшихся ранее без света из-за непогоды. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и будут вестись без остановок до полного возобновления энергоснабжения. Увеличено количество энергетиков, участвующих в ремонтному-восстановительных мероприятиях.

В настоящее время последствия непогоды устраняют 97 бригад филиала «Дагэнерго»: 240 человек, 110 единиц спецтехники.

В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы 173 бригады: 678 энергетиков, 294 единицы техники.

Отметим, на энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.