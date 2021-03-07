Дорожные службы скоро начнут приводить трассы Ставрополья в порядок

Совсем скоро весна окончательно вступит в свои права, а дорожные службы начнут приводить краевые трассы в порядок.

Чтобы ставропольские дороги служили долго и не требовали частой реконструкции местные дорожники все шире используют новые технологии и материалы.

Так, например, применение битумно-полимерных лент позволяет избежать появления выбоин на новом дорожном полотне, в местах стыков к ранее уложенному асфальтобетону. Другая технология – ресайклинг позволяет создавать прочное однородное дорожное основание.

Для этой цели используют ремонтируемый слой асфальта и нижележащего покрытия, который измельчают и смешивают со связующими материалами.

В конечном итоге отремонтированное дорожное полотно получается более прочным и износоустойчивым. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. В прошлом году несколько участков региональных дорог уже отремонтированы с использованием новых технологий. Это ставропольская часть дороги Новоалександровск-Кропоткин, ответвление от подъезда к г. Черкесску – Усть-Невинский – Беломечетская, Кочубеевское – Балахоновское – Армавир, объезд станицы Барсуковской, Сенгилеевское – Новотроицкая. Всего более 29 километров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе этой ночью в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/2 начался пожар. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Там же и уточнили, что горела кладовка, площадь возгорания по предварительным данным - 30 кв.м. Сильное задымление пошло в подъезд. Горение ликвидировали, пожарные спасли 25 человек, эвакуировали 40.