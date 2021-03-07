В Дагестане восстановлено энергоснабжение потребителей по сети 6-10 кВ

Энергетики продолжают круглосуточный контроль за работой энергообъектов и готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций из-за непогоды Фото: Архив КП

Специалисты регионального филиала «Россети Северный Кавказ» полностью завершили комплекс восстановительных мероприятий на энергообъектах 6-10 кВ и возобновили электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра.

Энергетики филиала «Дагэнерго» продолжают круглосуточную работу в особом режиме и отрабатывают индивидуальные заявки по нарушениям электроснабжения в сети 0,4 кВ.

Напомним, сегодня 7 марта, с раннего утра из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с происходят нарушения электроснабжения части потребителей в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале.

При этом на энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений зафиксировано не было.

Уже к 13:00 энергетики восстановили электроснабжение 60 % потребителей, оставшихся без света из-за стихии.

Количество участвующих в восстановлении бригад было увеличено до 97: это 240 человек и 110 единиц спецтехники.

Энергетики продолжают круглосуточный контроль за работой энергообъектов и готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций из-за непогоды.

В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы 173 бригады: 678 энергетиков, 294 единицы техники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.