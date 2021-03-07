В Пятигорске пьяная девушка спровоцировала аварию с пострадавшими в канун 8 марта

7 марта, около 09:15 минут на пересечении проспекта Калинина и улицы Козлова в Пятигорске водитель «Лады Калина» проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Хендэ, а затем въехала в стоящий автомобиль Тойота.

В результате ДТП в больницу с переломом ноги доставили 27-летнюю пассажирку Калины.

Водителем Калины оказалась 29-летняя жительница Предгорного округа. Известно, что в ДТП она не пострадала. А в момент аварии ставропольчанка находилась в состоянии опьянения, что подтверждено проведением процедуры освидетельствования на месте.

Против девушки составили административный материал. Теперь водителю грозит лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.