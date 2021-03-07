56-летний житель Ставрополья погиб в ДТП с туристическим автобусом в Башкирии

Трагедия произошла около полуночи в Иглинском районе, на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись КамАЗ под управлением 33-летнего жителя Саратовской области и встречый КамАЗ, за рулем которого был 56-летний житель Ставрополья.

После этого в один из грузовиков врезался попутный пассажирский автобус "Yutong". За его рулем был 47-летний мужчина. В результате происшествия оба водителя грузовиков от полученных травм скончались на месте.

Из автобуса пострадал водитель и один из пассажиров. Выяснилось, что ребенку было 12 лет. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов.

По его словам, автобус возвращался с туристической поездки из города Златоуст Челябинской области в Уфу. В салоне автобуса находились 39 человек.

Позже из Уфы приехал резервный автобус, который забрал пассажиров и отвез их в конечный пункт. В республике уже начали расследование. Правоохранителям предстоит установить причины трагедии.