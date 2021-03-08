На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 66 человек

В Ставропольском крае опубликовали свежие данные по коронавирусу. За сутки выявили еще 66 больных, выписали 64 пациента, пять человек скончались. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

Согласно актуальной сводке:

- 48170 заболевших;

- 44424 выздоровевших;

- 1122 умерших.

За время пандемии специалисты провели около 1,4 млн исследований.

- Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики забывать не стоит. Их необходимо соблюдать, - написал глава Ставрополья.