В Георгиевске вынесли приговор по делу о краже из техникума

В Георгиевске суд поставил точку в деле о краже из техникума. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле 2019 года группа лиц тайно проникла в местное учебное заведение через незастекленное окно. Воры похитили имущество на 6450 рублей.

Последний участник группы признан судом виновным. Его отправили на исправительные работы на год три месяца. У осужденного будут удерживать 15% от зарплаты.

- Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании солидарно с Т. и ранее осужденного С. в пользу техникума в счет возмещения вреда в размере 3 тысяч рублей, - сказано в сообщении суда.