«Россети Северный Кавказ» помогут сторонним собственникам энергообъектов в Дагестане устранить нарушения из-за ветра

Фото: Россети Северный Кавказ

Соответствующее поручение дагестанским энергетикам дал генеральный директор компании Виталий Иванов в рамках договорённости с региональными органами власти об оказании содействия региону.

Напомним, накануне сильный ветер с порывами до 25-30 м/с спровоцировал в Дагестане массовые отключения электроснабжения. Все нарушения, зафиксированные из-за стихии в зоне деятельности филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго», специалистам компании удалось устранить к 16.30 мск.

Однако на некоторых энергообъектах, не входящих в зону деятельности «Россетей», до сих пор не устранены повреждения. Энергоснабжение потребителей не восстановлено.

«Наши специалисты уже проводят ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах сторонних собственников. Немало нарушений после сильного ветра зафиксировано и на бесхозяйных объектах. При необходимости компания готова выделись дополнительное количество бригад, техники и средств из аварийного запаса для того, чтобы оперативно вернуть свет в каждый дом», - сообщил гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Специалисты филиала «Дагэнерго» по согласованию с профильным региональным министерством уже проводят необходимые работы на сторонних и бесхозяйных энергообъектах в Махачкале и пригородах, а также в Кумторкалинском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах.

Каждому собственнику энергообъекта либо муниципальным властям (в случае если это бесхозяйный объект) будут выставляться счета на оплату оказанных энергокомпанией услуг. Такая договоренность достигнута с региональным профильным ведомством для соблюдения норм законодательства и взаимодействия в правовом поле.