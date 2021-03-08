На Ставрополье 9 марта прогнозируют первый дождь

В Ставропольском крае ожидают первый в году дождь. Осадки пойдут 9 марта, передает региональный Гидрометцентр.

Погода 8-10 марта. Фото: Гидрометцентр СК

9 марта воздух днем прогреется от 1 до 11 градусов. Местами пойдет дождь и мокрый снег. Прогнозируется сильный ветер до 18 метров в секунду.

В ночь на 10 марта температура упадет до минус 7 градусов. Днем потеплеет от минус 1 до 3 градусов. Осадки продолжатся.

По состоянию на 8 марта снег сохраняется в Ставрополе, Невинномысске, Шпаковском, Кочубеевском и Андроповском районах, а также в Предгорном районе.