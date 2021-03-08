На Ставрополье первую семейную ферму открыла женщина

Фото: Правительство СК

В Степновском округе женщина открыла первую ферму. Об этом рассказывает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Жительница села Степное Хадижат Азизова давно мечтала о собственной ферме. Женщина принялась реализовывать идею в 2014 году, когда она получила 4,5 млн по программе "Развитие семейных животноводческих ферм в Ставропольском крае". На эти деньги бизнес-леди построила помещение для скота и купила поголовье. Позже Азизова решила развивать молочное животноводство.

- В прошлом году фермер приобрела 83 головы племенных нетелей швицкой породы на сумму более 13 млн рублей. Половину средств К(Ф)Х вернули за счет субсидии из краевого бюджета по возмещению части затрат на приобретение племенного молодняка в племенных организациях, - сказано в сообщении правительства.

В перспективе создание кооператив по переработке молока.