Члены церковного суда приняли присягу в Ставрополе

Фото: Ставропольская епархия

В Ставрополе новые члены Епархиального церковного суда приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольская епархия.

На церемонии были митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и секретарь управления Георгий Ольховик. Согласно положению, принятому на Архиерейском Соборе 2008 года, суд состоит из председателя, его заместителя, секретаря и двух выборных членов в священном сане.

По информации с сайта, церковный суд нужен для восстановления "нарушенного порядка и строя церковной жизни", а также для соблюдения православных канонов.

- Церемония приведения к присяге началась с молебного пения и обращения митрополита Кирилла к собравшимся с кратким словом. Он напомнил судьям об их высокой ответственности и милосердии, которое необходимо проявлять к своим собратьям в любой ситуации, - сказано в сообщении.

Каждый присягнувший зачитал молитву и подписал текст присяги. В конце они поцеловали крест и Евангелие.