Исполнители и артисты Кисловодска поздравили женщин с 8 марта

Фото открытки на асфальте из сообщения пресс-службы

Пресс-служба мэрии Кисловодска отчиталась о проведении праздничных мероприятий к 8 марта. Сегодня днем состоялся концерт «Букет из самых ярких слов», в рамках которого артисты поздравили женщин.

- Они подарили кисловодской публике произведения от классики до современности: прозвучали неаполитанские песни о любви, арии из опер и оперетт, популярные мелодии 60-х, современные композиции, - подчеркнули в пресс-службе.

В этот же день педагоги художественной школы нарисовали мелками на асфальте шестиметровую открытку-поздравление.