Герой труда и женщина года Предгорного округа отметила день рождения 8 марта

Пресс-служба муниципального округа сообщила, что сегодня Герой труда Ставрополья Софья Васильевна Яценко отмечает день рождения. Губернатор края передал свои личные поздравления.

Яценко живет в поселке Нежинский. Более 50 лет она трудилась в качестве овощевода, обеспечивая край продовольствием. В 1973 года Софья Васильевна получила награду «Победитель в социалистическом соревновании», а позже почетный знак «Передовик производства».

В 2010 году она попала в список «Героев труда Ставрополья», а в 2012 году она стала женщиной года Ставропольского края.